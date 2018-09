Milan, Gordon Singer a San Siro: prima allo stadio da patron

31/08/2018

Prima a San Siro per Gordon Singer in occasione di Milan-Roma. Il figlio del patron del fondo Elliott, nuovo proprietario del club rossonero, seduto in tribuna al fianco del presidente Paolo Scaroni, ha fatto il suo esordio allo stadio per una partita del Milan da quando sono state rilevate le quote di Li Yonghong nel luglio scorso. In tribuna anche tre leggende rossonere come Leonardo, Maldini e Kakà.