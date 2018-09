Milan, Gattuso sotto pressione: "Non siamo una grande squadra. Speriamo di recuperare Higuain"

27/09/2018

L'umore non è certo dei migliori. E non potrebbe essere altrimenti: a Empoli è arrivato il terzo pareggio consecutivo in campionato dopo quelli con Cagliari e Atalanta e per il Milan di Gattuso (che nelle ultime 14 partite disputate, a partire dal ko con la Juve della scorsa stagione, ha collezionato 19 punti) la classifica non è certo positiva. Ne è consapevole lo stesso tecnico milanista che come di consueto non si è nascosto dietro giri di parole: "In questo momento - ha detto- non possiamo dire di essere una grande squadra. In più quando i risultati non arrivano finisci anche col pagare qualcosa a livello mentale". Adesso la partita con il Sassuolo diventa molto delicata: "Speriamo di recuperare Higuain" ha ammesso Gattuso. "Non ha un problema importante, valuteremo nei prossimi giorni".