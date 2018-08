Milan, Gattuso: "Siamo forti ma facciamo errori e il tempo per correggerli è poco"

27/08/2018

La stagione è appena iniziata ma in casa Milan è già tempo di riflessioni dopo il deludente ko di Napoli. La sconfitta in rimonta per 3-2 ha evidenziato i pregi e i difetti del Milan come sottolineato anche da Gattuso a Milan Tv: “Siamo stati padroni del campo per quasi un'ora e li abbiamo messi in difficoltà. Poi, dopo il primo gol abbiamo lasciato il campo e questo è il rammarico più grande. Dobbiamo lavorare sulla mentalità, interpretare la partita da squadra. Siamo forti, dobbiamo correggere qualche errore, ma ci vuole tempo anche se non ce n'è molto a disposizione".