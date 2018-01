Milan, Gattuso si commuove: "Compleanno indimenticabile"

10 gennaio 2018

THANK YOU! A moved Rino Gattuso replied to the many greetings received on his 40th birthday GRAZIE! Tutta la commozione di Rino in questa lettera a tifosi e compagni storici, che gli hanno voluto dedicare un messaggio di buon compleanno #Gattuso40 pic.twitter.com/BIxrKsN5og

"Cari amici, con i vostri auguri mi avete emozionato. Sono stato sommerso da messaggi da parte di voi tifosi": inizia così il video in cui Gattuso legge una lunga lettera per ringraziare tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del mondo rossonero. L'allenatore ha citato molti dei suoi ex compagni di squadra: "Sheva? Hai ragione urlo come un pazzo, ma lo sai... non sono normale. Paolo, io calmo non ci sto neppure quando dormo e tu lo sai. Ricardo, ma stai sempre in vacanza? Dai datti una svegliata! Dopo... che dire... Pirlooo, Ambrooo, la festa ve la faccio io quando venite in Pescheria, non vi preoccupate. Kala, sei invecchiato anche te, però ricordo ancora a Malta quando per un anno intero mi hai massacrato... ogni giorno dicevi che era il mio compleanno, però sai il bene che ti voglio... sei un fratello come tutti gli altri. Broccolo, sei invecchiato pure te eh eh, però grandissimi ricordi. Marcos scherza... grande Cafu, grande capitano, anche te sempre a scherzare, hai ragione quando dici che dimostro 50 anni, me ne sono accorto anche io. Però grazie veramente ragazzi, con grande affetto. Vi voglio bene" ha scritto Gattuso, che h apoi dedicato le ultime righe a Carlo Ancelotti: "Per ultimo, che dire. Ho letto la lettera di Carlo. In quel Milan non c'era solo un'anima, ma tante anime pronte a superare i propri limiti. Con te siamo usciti da Istanbul e per te siamo arrivati ad Atene. Questo rimarrà per me un compleanno indimenticabile. Con affetto".