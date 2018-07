Milan, Gattuso para Conte: "Rischio il posto? Lavoro tutti i giorni con professionalità"

31/07/2018

Per poi continuare: "Chi fa l'attaccante sente che arriva un altro attaccante, chi fa il centrocampista sente che può arrivare un altro centrocampista". Gattuso ha anche risposto a José Mourinho. Il tecnico portoghese aveva detto che non pagherebbe mai per una partita di ICC: "Attenzione però, perché in questi tornei poi vedi gente del '98, '99, 2000 ai quali viene data una grande possibilità di giocare ad alti livelli. Quindi non è tutto negativo. Anzi, mi dispiace non aver fatto ancora giocare i nostri ragazzini come Tsadjout, Brescianini, Capanni e tutti gli altri. Vedere Barcellona-Tottenham è un belvedere, chi ha visto la nostra gara a Los Angeles si è divertito, quindi non tutto di questa competizione è buttare".