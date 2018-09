Milan, Gattuso: "La società mi ha dato una buona rosa, ora dobbiamo migliorare"

31/08/2018

Il tecnico analizza pregi e difetti della squadra: "Sono tranquillo perché so come lavorano questi ragazzi, oggi abbiamo fatto molto meglio sulla mentalità e sul saper soffrire, non possiamo pensare di comandare il gioco per 90 minuti. A livello caratteriale siamo due gradini sotto rispetto a quando giochiamo con la palla. Abbiamo un limite quando vengono fuori gli avversari, alla prima difficoltà iniziamo ad abbassarci, quando iniziamo a dare campo e profondità facciamo fatica, tutto dipende dall'atteggiamento della linea di difesa, il problema più grande è quando la linea prende paura".



Higuain è stato decisivo con l'assist per Cutrone: "E' uno degli artefici nel gioco corale, dobbiamo andare a creare qualche pericolo alla squadra avversaria e non mi piace come attacchiamo la profondità quando Higuain viene incontro. Lui insieme a Cutrone? Dipende, dobbiamo vedere. Patrick è un giocatore che conoscete tutti, ha il veleno addosso, sta avendo poco spazio per come si allena, ci sarà spazio per tutti, tra due settimane inizieremo a giocare ogni due giorni. Biglia? E' fondamentale a livello tecnico e soprattutto tattico, ci ha salvato in molte occasioni, riesce a stare sempre nella posizione giusta. Con i carichi di lavoro la squadra non è ancora brillantissima, possiamo ancora migliorare su questo aspetto, possiamo trovare qualche giocatore con la gamba più brillante".