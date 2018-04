Milan, Gattuso: "In estate 3-4 rinforzi"

20 aprile 2018

Alla vigilia della sfida con il Benevento ("senza il piglio giusto c'è da faticare"), Rino Gattuso ha anche parlato di mercato. "Arriveranno 3-4 giocatori. Non ci saranno rivoluzioni. Sappiamo su cosa andare - ha spiegato -. So dove, ma non so i nomi. Mi verrebbe da dire Pogba. Mi piacciono tutti i grandi giocatori, Cristiano Ronaldo, Messi...". Sulla corsa all'Europa League. "Per noi è fondamentale. Il Milan non può restare fuori dall'Europa".

LA CONFERENZA DI GATTUSO

La squadra con il Benevento ha la guardia alta?

"Domani arriva una squadra sbarazzina, che non ha nulla da perdere ed esprime un buon calcio. Se non entriamo con il piglio giusto, domani c'è da faticare. Ci dobbiamo arrivare con grande furore agonistico e grandissima voglia".



Corsa all'Europa League. L'Atalanta la vostra avversaria?

"Non solo, anche la Sampdoria che ha battuto il Bologna all'ultimo e la Fiorentina. Queste tre squadre. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro, non dimenticandoci da dove siamo partiti 4 mesi fa. Non vinciamo da 1 mese a questa parte, ma siamo una squadra viva, anche se qualche singolo giocatore è un po' stanco. Fa parte del gioco".





Un vantaggio passare da inseguitore a inseguito?

"Quando si indossa una maglia pesante e gloriosa come quella del Milan non c'è nulla di facile, pesa la storia. Oggi chi sta meglio deve cercare di metterci qualcosa di più per il compagno. Voglio vedere il senso di appartenenza e la voglia di combattere. Non dobbiamo avere paura, poi vedremo dove arriveremo. Non cambia molto essere inseguito o inseguitore. Di stimoli ne abbiamo tanti. E' un po' di tempo che sento dire che non abbiamo stimoli, sono chiacchiere da bar".

Nessun attaccante del Milan in doppia cifra, mai capitato negli ultimi 40 anni.

"Devo pensare all'equilibrio della squadra. Questa è una squadra che tante volte ha subito le avversarie. A me non piace subire. Questa è una squadra che costruisce tanto, arriva bene negli ultimi 20 metri. Dobbiamo migliorare là, ma non è colpa solo degli attaccanti. Abbiamo mandato tanti altri giocatori in gol e questo significa che la squadra si muove bene"."In questo momento Lucas è un giocatore importante, che ci dà equilibrio e raddoppia sempre. Montolivo o Locatelli non è stato decisivo nell'averci fatto prendere gol. Non è quello il problema. L'errore è stato fare un possesso palla sterile. Abbiamo sbagliato ad accontentarci, la partita è cambiata dal 20' del secondo tempo, per 25 minuti abbiamo subito il Torino. Con la difesa a tre abbiamo dato più campo e non riuscivamo ad accorciare bene".