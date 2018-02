Milan, Gattuso: "Grande vittoria contro una signora squadra"

25 febbraio 2018

Ringhio spiega così la partita: “Siamo contenti per la prestazione: tra me e questi ragazzi è nato un bellissimo rapporto. È stata una partita sofferta: nel primo tempo la Roma ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a compattarci e a tenere bene il campo, mentre nella ripresa abbiamo cambiato, abbiamo preso campo e trovato le giuste linee di passaggio".



Ma cosa è cambiato nel suo Milan: "La differenza non la sta facendo la qualità, quella il Milan l’ha sempre avuta, ma la mentalità, il voler e saper soffrire assieme. Ultimamente siamo migliorati nel posizionamento e nei tempi giusti di inserimento, ci piace portare tanti uomini nell’area avversaria con e senza palla. E anche in difesa stiamo dimostrando di muoverci con i tempi giusti, con le distanze giuste: ci siamo comportati molto bene, questo aspetto mi inorgoglisce".



Resta il tempo per un pensiero alle partite che verranno. Tutte tremendamente decisive per dare un senso alla stagione. "Derby? Da domani la testa va alla Lazio: ci giochiamo qualcosa di importante, al derby ci penseremo da giovedì. Oggi l’Arsenal ha perso? Noi non siamo il Manchester City, dobbiamo metterci l’elmetto e andare a battagliare.”