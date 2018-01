Milan, Gattuso è un energy drink

Un girone fa l'inizio della crisi, oggi il primo passo importante verso la rinascita. Dalla Lazio alla Lazio com'è cambiato il volto del Milan, si è passati da quello di Montella a quello di Gattuso. Ora la squadra rossonera ha un'identità di gioco e soprattutto un modulo su cui lavorare, il 4-3-3. Quel 4-3-3 che l'anno scorso aveva fatto le fortune dell'Aeroplanino prima di finire nel dimenticatoio con i nuovi acquisti ad agosto. Ringhio ha semplicemente fatto un passo indietro ed è stato premiato. Il nuovo tecnico ha lavorato molto in campo, ma ha dedicato tanto tempo anche alla testa dei giocatori.



La carica di Gattuso ha portato nuovo entusiasmo, proprio il contrario della calma tipica di Montella. "Sa tirare fuori il meglio", parola di Davide Calabria che contro la Lazio ha giocato la sua miglior partita di sempre in maglia rossonera. Novanta minuti perfetti

per l'esterno classe 1996, prima sulla fascia destra e poi su quella opposta. Impeccabile in copertura con l'osso duro Milinkovic-Savic, propositivo come non mai in attacco con l'assist al bacio per l'incornata di Bonaventura. Il terzino si è preso la palma di migliore in campo da condividere con i compagni. Da Bonucci a Calhanoglu passando per Bonaventura, sono loro i giocatori più rigenerati. Anche i numeri, che non mentono mai, sono lì a testimoniarlo: Jack, con Ringhio in panchina, ha partecipato attivamente al 50% delle reti rossonere in campionato, cinque su dieci con quattro gol e un assist. Poi c'è il turco che è tornato quello apprezzato in Germania con la maglia del Bayer Leverkusen. Infine l'intesa Bonucci-Romagnoli ha alzato un muro quasi invalicabile. Questo Milan ha equilibrio e idee, gioca in attacco ed è compatto. Merito anche del grandissimo lavoro di Cutrone, che gol (col gomito) a parte, riesce a fare sportellate facendo rifiatare i compagni.



Determinati come non mai, è cambiata la mentalità e la rincorsa alla Champions è un sogno da cullare. È tornato l'entusiasmo e anche i tifosi l'hanno capito cantando per tutti i novanta minuti. Arrivare al quarto posto (-10 dall'Inter) è impresa ancora assai ardua, ma visto il ritmo basso di quelle davanti... Intanto i rossoneri hanno vinto il primo scontro diretto della stagione, un segnale importante.



MILAN-LAZIO 2-1, LE STATISTICHE

• Dall’arrivo di Gattuso sulla panchina del Milan, Giacomo Bonaventura ha partecipato attivamente al 50% delle reti rossonere in campionato, 5 su 10: quattro gol e un assist.

• Era da marzo 2017 che il Milan non vinceva tre gare consecutive in Serie A.

• I rossoneri hanno segnato sei gol nelle ultime quattro gare in campionato, uno in meno di quanti ne avevano realizzati nelle precedenti otto in A.

• La Lazio ha interrotto una striscia di sei match senza sconfitta in campionato (4V, 2N).

• Tre dei quattro gol di Giacomo Bonaventura in questo campionato sono arrivati di testa.

• Terzo gol in Serie A di Patrick Cutrone, i precedenti due gol erano arrivati entrambi ad agosto vs Cagliari e vs Crotone.

• 10° gol in questa stagione di Cutrone con il Milan, l’attaccante italiano si conferma il miglior marcatore rossonero nel 2017/18 in tutte le competizioni.

• I tre assist di Davide Calabria in Serie A sono tutti stati forniti in match casalinghi del Milan.

• Le tre reti di Adam Marusic in Serie A sono tutte arrivate in match fuori casa.

• 18° gol della Lazio nei primi 30 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato.