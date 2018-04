Milan, Gattuso è carico: "Finalmente un derby che pesa"

3 aprile 2018

LA CONFERENZA DI GATTUSO

Ostacolo Inter dopo la Juve

"C'è grande rispetto e spero di fare la stessa partita che abbiamo fatto con la Juve, con un risultato diverso. L'Inter nelle ultime settimane è cambiata, ha fatto 10 gol subendone zero. Sono in piena salute e alcuni giocatori loro sono tornati al massimo. Anche noi stiamo bene, abbiamo affrontato la Juventus bene e, dopo anni, il derby è tornato a valere per qualcosa di significativo. E' un derby che pesa".



La spinta del pubblico

"Dovremo essere bravi noi a farli entusiasmare. Dobbiamo partire bene. Lo stadio sarà pieno ed è già un motivo d'orgoglio. SI respira un'aria diversa. A fine partita i ragazzi vanno sotto la curva e i tifosi sono soddisfatti e orgogliosi. Brucia aver perso con la Juve, ma dobbiamo migliorare. Serve mentalità e voglia di lottare con il coltello tra i denti".



Il derby

"Nel derby tante volte non vince la squadra migliore. Dobbiamo fare attenzione sulle emozioni. L'Inter arriva da tre-quattro gare in cui hanno ripreso a palleggiare bene e ad espire un buon calcio. Hanno tante qualità. Dovremo fare una grande partita a livello difensivo e tattico".



Le parole di Bonucci sul mercato

"Bonucci deve fare il capitano, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Ora serve pedalare a testa bassa fino alla fine della stagione. Io ho un rapporto diretto con i miei ragazzi. Aanno cosa voglia e cosa penso, non voglio vedere nessuno che si offende. Non vorrei però che qualcuno pensasse male. Ad averne di gente come Bonucci nello spogliatoio... Con Çalhanoglu, ad esempio, ci ho parlato ed è tutto a posto. Abbiamo rivisito quello che è successo allo Stadium e abbiamo capito dove abbiamo sbagliato".



Una partita che vale la Champions

"E' da un po' che giochiamo delle finali. Lo sappiamo che non possiamo sbagliare se vogliamo centrare l'obiettivo Champions. Con l'Inter sarà una gara difficile, come tutte le altre. Dobbiamo prepararla bene. Con furore agonistico e con le noste armi. Possiamo mettere in difficoltà l'Inter".



Il rinnovo del contratto

"Non è un problema. Se ne sta parlando, ma in questo momento non voglio pensare a questa cosa. La priorità ora è un'altra. Mi è stata data una grande possibilità. La società mi ha dato una squadra competitiva. Il problema non devo essere io. A me non piace perdere tempo quando c'è un lavoro da finire. O siamo convinti entrambi, oppure si aspetta e vedremo alla fine. Ora la priorità è fare più punti possibili e valorizzare i giocatori che ho a disposizione. Sento molta pressione. Sono il primo capo ultrà. Sono l'allenatore, il presidente, il magazziniere...".



Atteggiamento tattico

"Sarà il solito Milan. Che gioca dal basso. Ma con l'Inter dovremo stare attenti. Riescono a ribaltare l'azione con grande velocità e non dobbiamo dar loro campo. Tecnicamente sono bravissimi e molto veloci. Nel derby vedrete lo stesso Milan visto negli ultimi mesi".



Senza Biglia

"Domani gioca Montolivo. Bonucci regista? Non possiamo permetterci esperiementi in questo momento. Dobbiamo giocare a palla coperta, altrimenti ci allunghiamo e siamo meno solidi o compatti. Per fare cambiamenti serve tempo e lavoro sul campo, ma noi adesso non abbiamo la possibilità di sperimentare".



La condizione di Bonaventura

"Per noi è un giocatore importante. Forse la fase difensiva non la sta facendo al 100%, ma da parte mia c'è massima fiducia. Spero che con l'Inter possa fare una grande prestazione. Io lo vedo bene. In Nazionale non ha giocato, si è riposato e si è solo allenato. A me non è sembrato così disastroso con la Juve...".



Squadra carica

"Dopo la gara con la Juve non tirava una bellissima aria. Ma è quello che piace a me. Le sconfitte devono bruciare. Però una cosa simile era già successa a Londra. Non è un caso. Abbiamo giocatori giovani. Quando si perde dopo una buona prestazione, la squadra non deve essere contenta. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo crescere. Questi giocatori non sono ancora campioni, ma per diventare giocatori importanti certe partite bisogna portarle a casa. Con la Juve abbiamo realizzato occasioni da gol con la qualità. Dobbiamo imparare a rischiare l'ultimo passaggio, ad alzare l'asticella".



Rabbia o attesa nel derby

"Non possiamo giocare in modo rabbioso. Non è nel nostro Dna, nelle nostre caratteristiche. Dobbiamo rispettare l'avversario, capirlo e giocare la palla. Quando risuciamo a essere corti e compatti, riusciamo a essere anche rabbiosi".



André Silva e Cutrone

"Ha fatto una grandissiam partita. Ha sbagliato solo un gol di testa. Ci ha fatto salire, ha giocato bene tecnicamente, ha tenuto botta. Ha allungato la Juve nel momento giusto. Ora sta bene. Nel derby potrei fare un'altra scelta, non lo so. Dipende anche dall'avversario. Da Cutrone mi aspetto che giochi meglio tecnicamente, altrimenti siamo sempre in affanno. Lui lo sa e sta lavorando. Ha una voglia incredibile, ma sa che deve migliorare.



Rafinha

"Se chiudiamo bene le linee di passaggio, la palla a Rafinha non arriva. Dobbiamo tenere bene le distanze e tenere bene la zona centrale per evitare le imbucate. Sul primo gol della Juve c'è stata una incomprensione tra Biglia e Bonucci, vado io vai tu e ci hanno bucato centralmente. Uguale con l'Arsenal. Ecco perché chiedo compattezza e di non fare passare i palloni in quella zona centrale".



Confrotno Gattuso-Spalletti

"Non c'è partita. Lui ha esperienza, io no. 10-0 per lui. Io sono giovane e alle prime armi".



La traversa di Çalhanoglu a Torino

"Se mio nonno aveva tre palle era un flipper".