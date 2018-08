Milan, Gattuso: "Dominato per 55', poi siamo spariti"

25/08/2018

E' impietosa l'analisi del match da parte del tecnico rossonero. "Ci abbiamo messo anche del nostro, dopo il 2-1 abbiamo spento la luce, dato gamba agli avversari - le sue parole a 'Sky Sport' -. E' una squadra con grande paura, questo è demerito mio. Abbiamo spento alla luce al primo errore. Il rammarico più grande è essere scomparsi dal campo sul 2-1. Non dobbiamo dare campo agli avversari, dopo il 2-1 siamo andati in grandissima difficoltà. Bisogna capire come migliorare questo aspetto, anche l'anno scorso è successo tantissime volte".



Il gol dell'1-2 di Zielinski ha cambiato il match. "Il primo errore lo fa Musacchio, non può dare una palla in quel modo. Ma in una partita dominata per 55' un errore ci può stare, ma al primo errore subiamo una mazzata e bisogna migliorare".



Una serata di grande rammarico per Ringhio. "Non abbiamo tenuto il campo con la stessa voglia e rabbia agonistica come nei primi 50 minuti, abbiamo preso gol e non siamo riusciti a reagire. E' questo ciò che mi rammarica".



Al San Paolo non si è visto ancora il vero Higuain. "Fino al 55' ha toccato tantissimi palloni, dopo l'abbiamo trovato poco quando abbiamo cominciato ad aver paura. Può fare molto di più, ma alza la nostra qualità e ci può dare tantissimo".



Negativo l'ingresso di Bakayoko, che ha fallito il primo esame. "Deve imparare a ricevere palla, si deve mettere in modo corretto a livello di postura. Non basta una settimana per togliere i difetti ai giocatori. Partire con i giocatori della vecchia gestione è anche per questo motivo".