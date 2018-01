Milan, Gattuso: "Dobbiamo finalizzare di più"

31 gennaio 2018

Lo 0-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia tiene aperte le porte della finale al Milan, ma Gattuso non è pienamente soddisfatto: "E' un buon risultato contro una squadra come la Lazio che è difficile da affrontare, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione dell'azione". L'occasione più ghiotta per Çalhanoglu, ma il turco ha sbagliato a porta vuota: "Era amareggiato, voleva segnare a tutti i costi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".