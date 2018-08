Milan: Gattuso: "Con il solo Higuain non vinciamo nulla"

Che Milan vuoi vedere domani?

E' vero che Bakayoko ti ha sorpreso?

"Gli piace giocare nel centrocampo a due, lo sapevamo. Quando vai a cambiare qualcosa devi parlare con i calciatori. Mi ha sorpreso perché pensavo fosse più lento, sui test invece devo dire che mi ha sorpreso per la dinamicità. Non conoscendolo si può dire che sia solo fisico, se riusciamo a migliorare la posizione del corpo ci possiamo lavorare. Anche tecnicamente può dire la sua".



Sulla mentalità passata alla squadra e sull'evoluzione rispetto all'anno passato.

"Sono rimasto a tratti soddisfatto dalle amichevoli ma mi sono anche arrabbiato molto. Abbiamo fatto buone cose ma non abbiamo migliorato come volevamo alcune situazioni. Non dobbiamo accontentarci. Quando si fanno buone partite spesso ci accontentiamo. Questo non basta. Oggi cerco queste piccole sottigliezze, questo dobbiamo migliorare. Si tocca con mano in settimana quando alcuni giocatori pensano l'allenamento sia finito e poi qualcosa succede, penso che questo è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare".



Il Milan ha due grandi portieri come Donnarumma e Reina.

"Ci saranno due portieri che si divideranno le tre competizioni. Reina è stato fermo, ha avuto un problema alla schiena. Può arrivare la consacrazione di Donnarumma, può diventare il più forte al mondo. Se copia il modo di impostare il ruolo di Reina, come si muove, si allena e gliel'ho detto, e se riesce a migliorare, e non è un caso che è cambiato negli ultimi cinquanta giorni, può diventare il più forte al mondo. Ora sta a lui, deve solo fare copia incolla".



Che impatto ha l'arrivo di Higuain per Cutrone?

"Spero che Patrick sia intelligente, vale la stessa cosa di Donnarumma. Deve imparare i movimenti che fatica a fare, penso che possa essere un aiuto importante ma deve lavorare. Non deve perdere veleno e pensare a quanto gioca. Abbiamo due attaccanti, il terzo è Borini che lo ha fatta in passato. Andrè Silva è voluto andare via, Bacca è andato via l'ultimo giorno. Crediamo molto in Patrick e per questo siamo rimasti così"



Una battuta sul mercato delle altre.

"L'Inter si è rafforzata. Sarà un campionato difficile. La Juventus ha qualcosa in più, ha preso il più forte al mondo. Ha una base molto importante, la squadra da battere sarà la Juve. Si è rafforzato il campionato italiano. Sta a noi far divertire la gente e far parlare del calcio italiano".



Sulle mancate convocazioni di Zapata e Montolivo.

"Zapata è infortunato, è tornato dal mondiale non in perfette condizioni. Può allenarsi ma abbiamo deciso di non rischiarlo perchè se ha una ricaduta deve stare fermo tre o quattro mesi. Montolivo è infortunato, non l'ho portato in America per scelta mia, sa che la priorità in questo momento sono altri giocatori. Ora non è a disposizione ma si sta curando quando sarà in grado di allenarsi farà parte del Milan".



Sul colloquio avuto con Gordon Singer.

"Mi ha detto di non ascoltare quello che è uscito sui giornali, di lavorare. Per un mese mi avete fatto il funerale, mi ha detto di non ascoltare perchè la società aveva fiducia. Obiettivi? No, è anche vero che l'ho incontrato il sei di agosto dopo una giornata intensa. L'obiettivo era quello di prendere qualche giocatore e di migliorare la classifica dell'anno scorso".



Prime impressioni su Castillejo.

"Ha un gamba molto veloce. Si vede che viene da un calcio diverso dal nostro. Riesce a dare un'alternativa diversa, riesce a ribaltare l'azione. Riesce a fare buona tecnica, quando prende velocità fa cose interessanti. Sono contento di tutti quelli che sono arrivati. La valutazione è stata fatta con tranquillità".

"Un Milan con grande personalità, che possa continuare a fare quello che facciamo con personalità e coraggio. Non voglio vedere una squadra che si abbassa alla prima difficoltà"."C'è un grande rapporto. Con Leo ci sentiamo due o tre volte al giorno, Paolo frequenta più Milanello. C'è grande schiettezza e rispetto. La cosa più importante è che tocco con mano che quando vengono portano ossigeno e adrenalina. La squadra si gasa quando vede i nuovi dirigenti. Questo mi fa stare bene. Quando Paolo parla con i calciatori, vedo i ragazzi motivati. Se poi il Milan può tornare quello di una volta, serve ripartire con programmazione e regole. Ognuno fa il suo e riuscire a non cercare alibi ma far migliorare il progetto Milan"."Non si sa se domani gioca o no, ma arriva da un calcio diverso. Abbiamo dei metodi di lavoro diversi. E' un ragazzo con grande voglia e mentalità. Gli stiamo chiedendo qualcosa di diverso e si sta sforzando. Sapevo che era un giocatore abituato a giocare in questo modo e ci vuole un pochino di tempo. A livello umano e lavorativo è una spalla sopra gli altri".