Milan, Gattuso alza la voce: "Voglio più veleno"

22 dicembre 2017

LA CONFERENZA DI GATTUSO

"Siamo stati più di qualche ora insieme. E' stato bello vedere le famiglie e tanti bambini insieme. Abbiamo lavorato, stando qualche ora in più in campo. Il problema di questa squadra non è come lavora. Quando parlo di veleno, intendo dire che qualcuno deve dare qualcosa in più. Chi ha più esperienza deve trasferire messeggi ai più giovani. Dopo il 3-0 a Verona e dopo 1 punto col Benevento, era il minimo andare in ritiro. Indossiamo una maglia importante. Non è vero che la squadra non voleva andare in ritiro. Non c'è stato un giocatore che si è ribellato e se fosse successo, sarei intervenuto subito. Il ritiro non è punitivo, ma era necessario. Dovevamo dare un segnale e assumerci le nostre responsabilità"."E' una squadra che vola, non molla un centimetro. Fa l'Europa League. Hanno velocità, cattiveria e riescono benissimo il campo. Tra noi e loro c'è differenza in questo momento. Dopo Bologna e Verona non ero soddisfatto, perché avevo la sensazione che ogni volta che diamo campo agli avversari, la sensazione è quella di poter prendere gol. Come cominciamo ad allungarci vengono fuori tutte le nostre pecche"."Non si allena. E' una questione di mentalità. E' l'interpretazione individuale. Il lavoro e la condizione non bastano, dobbiamo migliorare da un punto di vista mentale. Questa squadra a volte non percepisce il pericolo. Alla prima difficoltà la squadra scompare dal campo, si vede dai filmati, dall'andamento delle partite. La responsabilità è tutta mia. Sono io che scelgo i giocatori e li metto in campo"."Parecchi di voi arrivano prima della mia testa. Io non ci ho mai pensato. Sono stato in sede per parlare del ritiro. Per me questa è una grandissima occasione. Sapevo che c'erano delle difficoltà, altrimenti sarebbe rimasto Montella. C'è da lavorare e ho grandi responsabilità che sento addosso. Mi sento addosso i 300 milioni di tifosi del Milan in tutto il mondo"."Mi ha chiamato quando sono diventato l'allenatore del Milan, ma non c'è nulla di nuovo. Lo sanno tutti che Berlusconi ama giocare con i due attaccanti e una mezza punta. Io però devo valutare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione"."Vediamo... Io devo capire un po' di cose. Anche la posizione di Suso sta cambiando. Bisogna entrare piano piano nella testa dei giocatori. Il Milan non ha sempre giocato con due punte comunque. Il Dna del Milan per tanti anni è stata la difesa a quattro, ma in fase d'attacco ogni tanto le cose sono cambiate"."Non devo fare carezze a Bonucci o regalargli qualcosa. Le caratteristiche di Leo le vedo in allenamento. Non si tira mai indietro, ci mette sempre la faccia. E' un esempio per tutti. A me nessuno mi ha detto che sta pensando di andare via. Per me è uno dei giocatori che sta facendo di tutto per risolvere i problemi. Si assume sempre le responsabilità per primo. Tutti lo seguono ed è un giocatore importantissimo. Non c'è nulla di male ad andare a mangiare con degli ex compagni di squadra. Non ci vedo nulla di strano".

Differenza tra allenamenti e partita

"Vedo grandi ritmi in allenamento, i ragazzi ce la mettono tutta, stanno in campo anche 30/40 minuti in più, ma questo non basta. Perché in campo diamo la sensazione di fare solo il compitino. Il lavoro che stiamo facendo in allenamento dobbiamo riuscire il più in fretta possibile a portarlo in campo. E' difficile da spiegare all'esterno, ma si tocca con mano. A Verona davamo la sensazione di poter pareggiare ma siamo fragili e la fragilità ce la andiamo a cercare anche noi in tante situazioni".

Ricetta anti-Atalanta

"Non giocare diritto per diritto, con palle di facile lettura. L'Atalanta gioca a uomo a tuto campo. Non dobbiamo perdere palla in uscita, altrimenti diventa tutto più difficile. Dobbiamo scegliere bene i tempi delle giocate. Mi aspetto la stessa mentalità dei primi 20' col Bologna e col Verona, senza commettere i soliti errori. Dobbiamo stare corti e tenere botta. Sarà una gara molto fisica. L'Atalanta sulle seconde palle è forte e poi hanno calciatori che sanno giocare a calcio. Serve una gara di grande sacrificio per portare a casa la vittoria".



Contestazioni a San Siro

"Temo che ci saranno. Dovremo essere bravi a livello mentale. Dobbiamo partire bene e non subire l'avversario per portare i tifosi subito dalla nostra parte. So che atmosfera c'è quando i tifosi contestano e spero che non succeda. Spero che ci appoggeranno fino alla fine".



Le difficoltà

"I numeri sono belli, ma dobbiamo dare la sensazione di giocare da squadra. Ci arriviamo in scioltezza nella costruzione del gioco. Il problema è in transizione. Facciamo fatica, dobbiamo lavorare bene sulle preventive, stare corti. Insisto su questo concetto e sulla lettura. Non mi capacito quando i due terzini vanno avanti contemporaneamente. A Verona è successo tantissime volte. Non è un caso che quando becchiamo giocatori veloci palla al piede cominciamo a sfilacciarci e perdere le distanze".

"Siamo cascati sui blocchi e abbiamo sbagliato, nonostante avessimo preparato la situazione. Anche noi studiamo gli avversari. Il problema è che spesso siamo dei polli. Dobbiamo migliorare"."Non ho la sensazione che il gruppo non sappia dove si trovi. Ho l'impressione che la giovane età non aiuti a far reagire i giocatori. Parlando con i calciatori avevo grandi sensazioni prima della gara col Verona. Ho visto nei loro occhi che ci credevano, poi è venuta fuori la prestazione che avete visto. Io vedo dei ragazzi che fanno di tutto per poter migliorare sia a livello personale che di squadra. Anche quando ci alleniamo vedo giocatori che quando sbagliano ci pensano continuamente, deprimendosi"."Domani lo vedrete... Mica ve lo dico"."La squadra corre un po' più di prima. Ma io non sono Padre Pio...Ora dobbiamo pensare partita per partita, non siamo nelle condizioni e nel momento giusto per pensare dove possiamo arrivare o fare delle tabelle. Dobbiamo preparare bene tutti i match che dobbiamo giocare"."La società è presente. Parliamo continuamente con Fassone e Mirabelli. Assistono agli allenamenti e a volte discutiamo della differenza di rendimento tra gli allenamenti e le partite. Ma non sono solo chiacchiere. Parliamo dei numeri, guardiamo insieme le partite e i video"."Non basta la vittoria. I giocatori con più esperienza devono dire qualche parola in più e serve anche qualche faccia arrabbiata in più. Se rimaniamo con questa mentalità, poi ci ricaschiamo. Dobbiamo capire che non possiamo permetterci di pensare ciascuno al suo orticello. Siamo una squadra. Tutti devono mettere qualcosa in più. Serve compattezza. Per me manca questo. Io non sono ancora riuscito a trasmetterlo. Io ho il dovere di lavorare per questo obiettivo. Questa squadra può fare di più"."Abbiamo tanti nazionalei, ma non basta. Dobbiamo metterli insieme e farli ragionare con una testa sola. Non c'è scarso impegno. Oggi vedo la qualità dei calciatori, ma a questa squadra manca la capacità proprio di giocare da squadra"."I giocatori che sono qui da un po' di anni devono mettersi a disposizione. Devono riuscire a trasferire il loro vissuto ai più giovani, aiutandoli. Devono spiegare loro le emozioni che si provano a vincere con la maglia del Milan. Noi eravamo i primi ad aiutare i nuovi arrivati a inserirsi. Questo ci può aiutare. Ci sta che quando non arrivano i risultati, i giocatori nuovi abbiano bisogno di supporto. Sia dalla società, sia dai compagni di squadra"."Non siamo tutti uguali. Ad alcuni servono carezze, ad altri tranvate..."."Stiamo fermi una settimana in realtà... La mia più grande preoccupazione sono gli infortunii e ci sta andando bene nonostante il nuovo lavoro fisico. Siamo migliorati, ma facciamo fatica quando ci allunghiamo. Poi commettiamo anche degli errori in fase di impostazione".