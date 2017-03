Milan, Galliani: "Tutto quello che faccio e che farò è in totale sintonia con Berlusconi"

22 marzo 2017

In attesa di capire se il closing con i cinesi andrà in porto o meno, Adriano Galliani resta fedele a Silvio Berlusconi e replica ad alcune voci secondo le quali l'attuale a.d. del Milan potrebbe essere coinvolto in un tentativo di acquisto del club rossonero. "Da 31 anni a questa parte - riporta Milan tv -, tutto quello che ho fatto, tutto quello che faccio e tutto quello che farò è in totale sintonia con Silvio Berlusconi".