Milan, Galliani: "Con la Juve partita fondamentale. Braida è staccato, deve essere morto..."

8 marzo 2017

"E' una bella abitudine che stiamo portando avanti da qualche settimana. Speriamo possa continuare", ha detto lo stesso Maiorino. Il primo ad arrivare all'appuntamento è stato Honda. Tra gli ultimi Gigio Donnarumma e il tecnico Montella con il collaboratore Nicola Caccia. Presenti anche Bonaventura e capitan Montolivo. Al ristorante il Milan ha guardato Barcellona-Psg di Champions League. "Braida dev'essere morto perchè il telefonino è staccato - ha detto Galliani all'uscita - Cosa gli scriverò per messaggio? Non lo so, perchè è una delle partite più incredibili che abbia mai visto nella mia vita. Hanno fatto tre gol in cinque minuti. Il tifo da parte di tutti i ragazzi era per il Barcellona. Il Psg ha avuto l'occasione di fare gol, ha preso un palo. Se mi viene voglia di rimanere nel calcio? Lasciamo stare queste cose. Emery? A un certo punto l'avevo preso per il Milan. Bacca? Sta bene". Montella: "Se al Milan serve un'impresa del genere per vincere contro la Juventus? Bisognerà giocare sicuramente al meglio. Bacca più sorridente? Perchè non ha pagato...".