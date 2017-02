Milan, Galliani blocca Honda: "Resta per tutto il campionato"

24 febbraio 2017

La trattativa sembrava destinata ad andare in porto nel giro di pochi giorni: Honda, le cui caratteristiche lo rendono poco adatto al gioco di Vincenzo Montella che infatti in tutta la stagione lo ha impiegato solamente sei volte tra campionato e Coppa Italia, pareva già avere la valigia in mano, pronto a sbarcare oltreoceano. Gli Usa, per altro, erano una meta molto gradita al giocatore e al suo entourage anche per sviluppare ulteriormente i propri progetti imprenditoriali, legati soprattutto alla moda, che gli garantiscono un certo business anche in termini di sponsor.



I Seattle Sounders del tecnico Brian Schmetzer avevano avanzato una proposta concreta cui sembrava mancare poco per la conclusione. Gli americani erano pronti a fare del numero 10 rossonero il loro nuovo uomo immagine. E invece non se ne fa nulla. La conferma chiara e diretta è arrivata da Adriano Galliani che ha smentito in maniera categorica la partenza del giapponese: "Non so chi metta in giro queste voci ma Honda non si muove. Sono tutti d'accordo, società e allenatore, perché resti fino al termine della stagione". Dopo il no all'Hull City a gennaio, dunque, arriva un altra chiusura per un giocatore che ha il contratto in scadenza a luglio e che fatica a trovare spazio ma del quale in via Aldo Rossi non hanno alcuna intenzione di privarsi.