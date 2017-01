Milan, Galliani: "Paletta è importante"

10 gennaio 2017

Gabriel Paletta si è preso la difesa del Milan e arrivano elogi importanti da Adriano Galliani: "Quando c'è lui giocano meglio sia Romangoli che Gomez. È importante". Poi per l'ad rossonero un "paragone" importante: "Ricordo che quando giocava Nesta giocava meglio pure Silva. Thiago con Nesta era una cosa e senza Nesta un'altra cosa".



Galliani, che ha parlato a margine della cena col Cagliari per lo scambio Storari-Gabriel ancora in stand-by, si è soffermato anche sul ritorno al gol di Bacca: "Sono felice per lui, tanti anni di calcio mi hanno insegnato che bisogna star calmi quando gli attaccanti non segnano per un po di tempo, bisogna stare calmi perché poi tornano a fare gol. Quella rete lì è importantissima".