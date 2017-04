Milan, Galliani: "Al gol di Zapata ho esultato come un pazzo"

16 aprile 2017

Per l'uomo con la cravatta gialla è stato un derby particolare, lontano da San Siro, vissuto con dentro tante emozioni. Adriano Galliani non era al solito posto, ha passato la mano. Ma al Corriere della Sera ha raccontato il suo primo derby da tifoso: "Non ho certo smesso di tifare perchè sono uscito dall'organigramma della società, anche quando sono uscito da quadro dirigenziale dell'Armani ho continuato a tifare per la squadra. I sentimenti non hanno niente a che vedere con le cariche. Ho festeggiato lo stesso come un pazzo al gol di Zapata".