Milan, fiducia a Montella: ma il derby sarà cruciale

3 ottobre 2017

All'orizzonte per Montella sembrano profilarsi tre scenari. Tutti legati al risultato del derby. In caso di vittoria, il tecnico rossonero scaccerebbe via i dubbi sul suo lavoro, conquistando ulteriore fiducia e tempo per portare avanti il suo progetto. Con un pareggio l'Aeroplanino limiterebbe i danni, rimandando qualsiasi decisione sul suo futuro, a ottobre ci saranno le partite con Aek, Genoa, Chievo, Juve. Più complicato invece il quadro in caso di sconfitta con l'Inter. Al netto del risultato e della prestazione, con un ko gli umori rischiano di essere fatali.



Uno scenario complesso, al Milan si lavora per superare questa crisi d'autunno, ma anche una responsabilità solenne da condividere, tutti insieme, per dare uno scossa a una squadra che in 7 giornate di campionato ga incassato sconfitte. L'impressione è che la partita con i nerazzurri potrebbe essere il crocevia per la stagione di Montella. Il momento chiave per stabilire futuro, ambizioni e obiettivi.



Parlare di sostituti in questo momento (lo si era fatto la scorsa settimana dopo il ko con la Samp) ha poco senso. I nomi che circolavano (Paulo Sousa e Mazzarri) sono stati fatti così, senza un reale appiglio. La soluzione Rino Gattuso non è praticabile. Le voci di un interessamento dei rossoneri sulla situazione di Antonio Conte sono sempre d'attualità. L'ex ct ha ribadito più volte di voler tornare in Italia e con una risoluzione consensuale potrebbe lasciare il Chelsea già la prossima estate.