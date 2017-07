Milan, Fassone si gode il mercato: "Kalinic? C'è tempo"

23 luglio 2017

Il Milan è rientrato in Italia con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Il sorriso di Fassone dopo la tournée in Cina è dovuto a un mercato soddisfacente e alle prime buone risposte arrivate sul campo: " Investiremo ancora ma nomi non ne faccio" ha detto l'amministratore delegato rossonero. " Kalinic? C'è tempo . Mancano ancora 40 giorni di mercato, la squadra è molto competitiva e non abbiamo fretta di concludere".

Il principale artefice della rinascita rossonera, assieme a Mirabelli, è proprio Fassone, vero re di questa sessione di mercato. E a dire che non è finita qui ci pensa l'ad in persona dopo l'atterraggio a Malpensa. "Meglio non parlare di giocatori che sono di altri club, non voglio che qualcuno si risenta. Certamente faremo qualcosa ma con la dovuta calma. Mancano ancora 40 giorni".



Intanto Fassone si gode i primi frutti del suo lavoro: "Sono stati dieci giorni importanti e due gare significative per il mister. Siamo stati tutti assieme e adesso parte la stagione, quella vera, con la partita di giovedì prossimo". Il Milan, infatti, è atteso dal preliminare di Europa League contro il Craiova: "Abbiamo fatto la miglior preparazione che potessimo fare, credo ci siano tutti i requisiti per andare in Romania e fare una buona partita" ha concluso l'ad.