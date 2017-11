Milan, Fassone: "Ora un nuovo capitolo". Mirabelli: "Tutti hanno reso meno delle aspettative"

28 novembre 2017

E' il giorno di Gattuso . E alla conferenza di presentazione del nuovo allenatore del Milan erano presenti anche Fassone e Mirabelli . "Montella? E' stata una decisione sofferta ma è una pagina chiusa, ora si apre un nuovo capitolo" ha detto l'ad e direttore generale. Ha preso la parola anche il ds rossonero: "Gattuso ha delle caratteristiche per trasmettere il Dna del Milan e ha dei concetti che a me piacciono moltissimo".

LE PAROLE DI FASSONE

Sull'esonero di Montella

"Ho sentito parlare di fulmine a ciel sereno, ma il cielo non era tanto sereno. La stagione non è andata bene fino adesso. Con molta amarezza ho passato una notte molto complicata domenica, in attesa di fare la mia chiacchierata con Han Li. E' stata una decisione sofferta. Abbiamo condiviso un progetto che non siamo riusciti a concludere insieme con Montella e Mirabelli. A Vincenzo non posso che dire grazie per quello che ha fatto. Per aver riportato un trofeo nella nostra bacheca e aver conquistato un posto in Europa League. Non c'è una colpa specifica. E' una pagina chiusa. Abbiamo perso un'opportunità importante per tutti. Ora si apre un nuovo capitolo"



Mirabelli

"Ha la mia fiducia. E' stata la mia prima scelta appena ho avuto l'incarico dalla nuova proprietà. Ha la fiducia mia e della società. Ha responsabilità tecniche importanti, tra cui scegliere l'allenatore. Non abbiamo intenzione di andare nuovamente sul mercato a gennaio, perché siamo convinti che questa squadra abbia qualità che possono arrivare a risultati importanti. Nella nostra testa sappiamo cosa c'è che non ha funzionato e siamo convinti che con il giusto tempo le cose che non hanno funzionato saranno risolte"



Gattuso

"Benvenuto. Per lui parla la storia. Conosce queste stanze e questo spogliatoio meglio di chiunque altro. In questi mesi ha dimostrato cosa vuol dire essere l'allenatore del Milan nella Primavera. E' stata una scelta voluta, non è un paracadute o un tappabuchi. Mi è piaciuto l'approccio che ha avuto nelle chiacchierate che abbiamo fatto. Mi è piaciuto il suo entusiasmo e la sua umiltà, ponendosi come ha sempre fatto da campione sul campo. E' un nuovo capitolo. E siamo convinti che potrà fare bene. A fine stagione tireremo i conti"