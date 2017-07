Milan, Fassone: "Diego Costa? Eccellente ma per ora è del Chelsea"

26 luglio 2017

Una vera e propria apertura, anche se cauta. Marco Fassone non nega l'interesse del Milan per Diego Costa : "E' un giocatore eccellente ma per ora è del Chelsea" ha detto l'amministratore delegato rossonero. " Non vorrei fare più nomi di giocatori di altri altrimenti rischio di fare arrabbiare tutti. Dopo i primi acquisti stiamo valutando diverse opzioni, ci serve un po' di tempo per capire se vale la pena investire ancora" ha concluso l'ad.

Fassone ha parlato della campagna acquisti: "Speriamo di aver fatto il nostro, di aver cominciato a mettere disposizione tanti calciatori. Siamo consapevoli dei rischi, ma confidiamo che l'allenatore riesca a mettere insieme questi giocatori nel più breve tempo possibile".



Sui possibili nuovi arrivi, qualcosa potrebbe muoversi collaborando con l'agente Jorge Mendes: "Siamo andati a trovare Jorge perché possono esserci tante cose. Abbiamo voluto fare questo blitz perché potevano esserci diverse opzioni per giocatori da lui gestiti". I movimenti di mercato, in ogni caso, stanno entusiasmando i tifosi: "Confesso che arrivando dopo la gestione Berlusconi un po' di rischi c'erano, ma il nostro lavoro non è ancora espressione di risultati in campo. Ha avvicinato il popolo milanista, i tifosi ci fanno sentire il consenso. Abbiamo superato i 41.00 biglietti già venduti per la partita di ritorno col Craiova. C'è voglia di Milan, la gente è vicina. speriamo di non deluderli".



Sul caso Donanrumma: "Forse una delle cose più difficili che abbiamo fatto, un giorno forse la racconteremo tutta. E' stata una trattativa difficile e complicata, tra le soddisfazioni più grandi fino adesso"