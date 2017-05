Milan, Fassone conferma Montella: "Stima totale"

3 maggio 2017

Fare chiarezza sugli intenti e sugli obiettivi. Marco Fassone ha parlato al canale tematico rossonero per ribadire le intenzioni della nuovissima proprietà cinese: "A fronte degli investimenti importanti che intendiamo fare per rinforzare la squadra e per essere competitivi nel più breve tempo possibile, si genererà la necessità di fare degli aumenti di capitale, che abbiamo già programmato e previsto".



"Il presidente ha accolto la richiesta del CdA e si è già impegnato a garantire alla società un apporto di capitali importanti" ha garantito l'amministratore delegato rossonero che ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi: "Abbiamo fatto un'attività di finanziamento da circa 120 milioni attraverso la quale otteremo i fondi per sostenere la campagna acquisti e poi c'è una gestione del Milan che l'anno prossimo avrà ancora delle perdite. E queste perdite, che sappiamo già in che misura, saranno compensate dagli azionisti. Questo ci fa dormire sonni tranquilli e danno a chiunque il segnale di una proprietà presente, che vuole investire e che vuole avere un Milan forte nel breve termine".



In questa stagione, invece, il Milan è impegnato per la conquista di un posto in Europa: "L'Europa League per qualcuno è più un peso che un vantaggio. Noi crediamo che sia un passaggio obbligato per riprendere le abitudini a giocare in quel contesto, a riprendere l'abitudine di avere la partita infrasettimanale. Se abbiamo l'obiettivo di andare in Champions già dal 2018/2019, l'obiettivo Europa League per noi sarebbe un passaggio fondamentale" ha spiegato Fassone".



Il mercato in vista della prossima stagione, comunque, è l'aspetto che cattura le maggiori attenzioni: la volontà è quella di rafforzare "una squadra giovane che ha fatto bene". "La base ce l'abbiamo, per fortuna. E' evidente che faremo qualche innesto, che metteremo qualche giocatore di esperienza, qualche giocatore di qualità che elevi il tasso tecnico del club. A dimostrazione del lavoro che è stato fatto in passato, molte delle basi di questo club arrivano dal settore giovanile" ha concluso Fassone.