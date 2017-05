Milan, ecco il primo colpo: visite mediche per Musacchio

22 maggio 2017

Il mattino ha l'oro in bocca. Non perde tempo il nuovo Milan che, dopo aver messo al sicuro il sesto posto e il ritorno in Europa, si butta sul mercato. E il primo colpo targato Fassone-Mirabelli è già a Milano: all'alba Mateo Musacchio ha sostenuto le visite mediche alla clinica "La Madonnina". Il difensore argentino ormai ex Villarreal firmerà nei prossimi giorni un contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni.