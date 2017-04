Milan, ecco il nuovo CdA. Barbara Berlusconi resta a capo della Fondazione

14 aprile 2017

Prende forma, dunque, il Milan cinese del dopo-Berlusconi. E proprio per garantire un minimo di continuità, e a conferma degli ottimi rapporti con Fassone, la figlia dell'ex presidente, Barbara, mantiene la presidenza della Fondazione Milan che, a sua volta, presenta un CdA ristretto alle figure di Fassone e David Han, braccio destro del nuovo proprietario, Li Yonghong.



"Sono onorato di far parte del CdA del Milan e rivolgo un ringraziamento chi ci ha preceduto per quanto hanno fatto in questi anni. E' un'eredita' pesante da raccogliere" ha detto uno dei nuovi soci, Roberto Cappelli, avvocato che ha anche presieduto l'assemblea odierna che ha dato forma al nuovo assetto. Il nuovo CdA, composto da 8 membri, non avrà emolumenti.