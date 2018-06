Milan e Fair play finanziario: martedì l'udienza all'Uefa

18/06/2018

E' fissata per martedì alle 9 l'udienza del Milan davanti alla Camera giudicante dell'Uefa, chiamata a decidere le sanzioni per il club rossonero, che si è visto negare la richiesta di Settlement Agreement dalla Camera investigativa e rischia una serie di sanzioni, fino all'esclusione dalle coppe europee. I giudici dell'Uefa potrebbero non decidere subito, ma riservarsi di annunciare il verdetto nel giro di 48-72 ore.