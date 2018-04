Milan, Donnarumma: "Non ho mai detto di aver subito violenza morale"

14 dicembre 2017

Dopo la contestazione dei tifosi subita ieri sera in occasione di Milan-Verona, Gigio Donnarumma comunica la sua versione attraverso Instagram : "E' stata una brutta serata e non me l'aspettavo - scrive il portiere rossonero -. Non ho mai detto né scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto. Nonostante tutto guardo avanti e testa alla prossima partita... Forza Milan!".