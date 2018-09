Milan, distorsione alla caviglia per Cutrone: salta il Cagliari

12/09/2018

Brutte notizie dall'infermeria per Gennaro Gattuso. Per la trasferta di domenica sera a Cagliari, infatti, il Milan dovrà fare a meno di Patrick Cutrone, uscito dolorante martedì durante l'amichevole dell'Under 21 contro i parietà dell'Albania. Appoggiando male il piede l'attaccante rossonero ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e si è subito recato in ospedale per effettuare una lastra, che ha dato esito negativo. Nessun danno grave, ma il giustiziere dalla Roma sarà costretto a saltare la trasferta in Sardegna. La sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno in attesa di conoscere tempi di recupero più precisi.