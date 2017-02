Milan, Deulofeu: "E' la mia grande occasione, darò il massimo in ogni gara"

1 febbraio 2017

Primi settimana da milanista per Deulofeu , che vuole ritagliarsi uno spazio importante: "Prometto che lotterò e darò il massimo ogni gara, il Milan è un grande club - dice a Milan Tv -. Essere qui è una grande occasione per me, spero di fare tanti assist e gol. Il ruolo? La cosa più importante è giocare, non è importante se a destra o a sinistra. Normalmente gioco a destra, ma posso giocare anche a sinistra dove ho più possibilità di fare gol e assist".

Lo spagnolo, cresciuto nel Barcellona, racconta i suoi anni in Catalogna: "Ho imparato tanto da giocatori come Messi, Xavi e Iniesta. Allenarmi con loro è stata una grande occasione, sono stato fortunato. Quando lavori con loro capisci perché sono tra i migliori al mondo, sono incredibili. Anche se si perde una partita, al Barça ti insegnano che il giorno dopo ti devi allenare sempre bene".



Spazio poi alla vita privata dell'attaccante esterno, che presto diventerà papà: "Sono molto felice, non vedo l'ora di conoscere mia figlia - dice -. Si chiamerà Sara. Tutti mi dicono che diventare padre sarà meraviglioso. Il tempo libero? Non ne abbiamo molto, ma quando posso mi piace stare in famiglia e con gli amici. Mi piace avere una vita tranquilla. Il compagno più simpatico? Suso è molto simpatico. Ci sono tanti compagni con cui parlo spagnolo, mi trovo bene".



Nel corso dell'intervista è intervenuto anche lo stesso Suso, che ha parlato della situazione della squadra e dell'infortunio subito da Bonaventura: "Non siamo in un momento molto facile, ma dobbiamo tornare a vincere già domenica contro la Samp. Ho sentito Jack, prima di arrivare al Milan ho avuto lo stesso infortunio. Deve stare tranquillo e pensare a recuperare. In questa stagione stiamo facendo meglio, dobbiamo fare di tutto per tornare in Europa".