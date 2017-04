Milan: Deulofeu è diventato papà

11 aprile 2017

E' un momento davvero speciale per Gerard Deulofeu che, lasciato l'Everton, sta mettendo in mostra al Milan tutte le sue enormi potenzialità e nella giornata di lunedì è diventato padre per la prima volta. La compagna Mari, infatti, ha dato alla luce la piccola Sara che l'attaccante spagnolo ha presentato virtualmente ai suoi tanti fan. "Ieri è nata mia figlia Sara .. la cosa più bella della mia vita! Ti amiamo alla follia" ha postato su Instagram.