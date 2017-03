Milan, Deulofeu convocato dalla nazionale spagnola

17 marzo 2017

Gerard Deulofeu è stato convocato dalla Spagna per la sfida contro Israele e l'amichevole con la Francia. Meno di due mesi sono bastati all'attaccante spagnolo per prendersi il Milan e ritrovare una maglietta della nazionale che mancava dal maggio 2014. Dribbling, assist e un gol in campionato, lo hanno reso l'attaccante più pericoloso di Montella nelle ultime settimane, l'uomo su cui puntare per raggiungere l'Europa. In Spagna se ne sono accorti.