Milan: De Sciglio fuori per un mese, Bonaventura forse di più

30 gennaio 2017

Non sono buone notizie quelle che arrivano dall'infermeria del Milan. Dopo Udine, Giacomo Bonaventura e Mattia De Sciglio sono stati sottoposti a controlli per valutare le loro condizioni. L'esterno ha riportato la distorsione alla caviglia destra per uno stop che arriverebbe a 3/4 settimane. Rischia di essere più grave Bonaventura: il problema agli adduttori necessita di nuovi esami, ma Jack potrebbe fermarsi ancora più a lungo di De Sciglio.