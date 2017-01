Milan: De Sciglio fuori per un mese, Bonaventura a rischio stagione

30 gennaio 2017

Non sono buone notizie quelle che arrivano dall'infermeria del Milan . Dopo Udine, Giacomo Bonaventura e Mattia De Sciglio sono stati sottoposti a controlli per valutare le loro condizioni. L'esterno ha riportato la distorsione alla caviglia destra per uno stop che arriverebbe a 3/4 settimane. Più grave Bonaventura: il problema agli adduttori necessita di intervento chirurgico per risolvere il problema, con uno stop che potrebbe allungarsi fino a 4 mesi, col rischio di aver già chiuso la stagione.

Se per De Sciglio (arrivato alla clinica La Madonnina aiutandosi con le stampelle e con un tutore) si tira un sospiro di solievo, visto che si temeva addirittura l'interessamento dei legamenti dopo l'entrata di De Paul, c'è ansia per Bonaventura, per il quale in serata è arrivata la notizia dell'operazione..



Il primo comunicato del Milan: "Nel corso di Udinese-Milan, Mattia De Sciglio ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. I tempi di recupero verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico. Giacomo Bonaventura invece necessita di ulteriori approfondimenti per un problema in regione adduttoria".



Poi un altro comunicato del club relativo a Bonaventura: "AC Milan comunica che in seguito agli accertamenti odierni, Giacomo Bonaventura ha riportato una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra e pertanto necessita di intervento chirurgico che sarà effettuato dal Professor Sakari Orava nei prossimi giorni".

L'Ansa precisa che per il ritorno in campo potrebbero essere necessari anche quattro mesi. Dunque per Bonaventura la stagione potrebbe essere già finita.