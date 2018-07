Milan, da Yonghong Li nessun bonifico a Elliott

06/07/2018

Non si è visto il becco di un euro. Yonghong Li non ha rimborsato al fondo Elliott i 32 milioni, più interessi, dovuti per l'ultimo prestito acceso in occasione della ricapitalizzazione del Milan. Al momento sul conto di Singer non sarebbero arrivati gli attesi soldi e, tecnicamente, Elliott potrebbe quindi avviare le pratiche per l'escussione del pegno. Il Sole 24 Ore spiega che i soldi potrebbero arrivare lunedì, ma che non è chiaro se il pagamento potrebbe essere considerato effettuato entro la scadenza. In ogni caso alle 9.01 di lunedì massimo, la procedura per prendersi il Milan sarà attivata.