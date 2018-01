Milan, Cutrone fa 20 anni: "Il gol nel derby è il più bello"

3 gennaio 2018

Nonostante le spese estive importanti in attacco con gli arrivi al Milan di Kalinic e Andre Silva, è stato proprio il ragazzo pescato dalla Primavera ad avere il rendimento più convincente in zona gol. La voglia di fare gol si vede in ogni partita, un "tarantolato col veleno addosso" come lo ha definito coach Gattuso che è stato capace di segnare in tutte le competizioni dopo un ottimo precampionato: "La competizione in prima squadra conta ancora di più perché bisogna cercare di mettere in difficoltà l'allenatore. L'impegno in ogni partita è il minimo soprattutto in una squadra come il Milan, non bado ai record ma penso sempre a fare di più".



Rossonero nel cuore sin da quando era bambino: "E' un onore vestire questa maglia, amo questi colori. L'esultanza contro l'Inter mi è venuta spontanea, non ci credevo. Non sapevo cosa fare e poi sono andato ad abbracciare tutti. Amo segnare, ogni mio movimento è finalizzato per fare gol e per questo mi sento un predatore d'area di rigore. I gol contro il Bayern non li scorderò mai, ma quello più bello e importante è sicuramente quello contro l'Inter".



In squadra c'è anche Locatelli con cui Cutrone ha un rapporto speciale: "Siamo come fratelli, è da dieci anni che stiamo insieme ogni giorno. In trasferta sempre insieme".