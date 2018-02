Milan, Cutrone: "Cresciuti grazie a Gattuso"

8 febbraio 2018

Patrick Cutrone sta trovando sempre più spazio nel Milan di Gattuso. E l'attaccante rossonero non nasconde i meriti del tecnico nell'inversione di rotta della squadra. "L'allenatore ci aiuta tantissimo, anche per il suo lavoro la squadra è cresciuta - ha spiegato a Milan TV -. Faremo il massimo per dimostrare in ogni partita di essere una grande squadra". "Le nostre prestazioni rispecchiano le nostre motivazioni, ma non dobbiamo abbassare la guardia", ha aggiunto.