Milan-Crotone, la conferenza di Gattuso in diretta

5 gennaio 2018

LE PAROLE IN CONFERENZA

- Milan-Crotone è abbordabile o difficile?

Non c'è nessuna partita abbordabile per noi. Dobbiamo prepararla bene e abbiamo lavorato bene, sapendo che sarà una partita dura. I tre punti per noi sono fondamentali



- E' la prima sfida in assoluto contro Zenga, un simbolo dell'Inter. Che opinione ha?

E' un grandissimo personaggio, mai banale. Un idolo per molti che è stato uno dei migliori portieri al mondo. E' piacevole parlare con lui e le nostre carriere da allenatore hanno tante cose in comune.



- Che partita sarà dal punto di vista tattico?

Loro portano tanti uomini in area durante la transizione. Non dobbiamo dargli troppo campo e stare attenti, anche se hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque sono una squadra viva. Contro Lazio e Napoli hanno fatto bene, noi dovremo giocare a ritmi elevati per metterli in difficoltà. Non dobbaimo pensare ai bagagli



- Il Milan non gioca bene?

Devo vincere qualche partita in più. Quello che pensano i giornalisti e la gente mi interessa meno ora, dobbiamo vincere. Non siamo bellissimi ma siamo più solidi e soffriamo meno



- Milan in corsa su tre fronti come non accadeva da tanto: cosa cerchi in questi sei mesi?

La classifica non è bellissima, ma in Coppa Italia e Europa League stiamo andando avanti. Non possiamo sottovlautare il campionato perché possiamo raggiungere l'Europa finché la matematica ci darà l'occasione. Io voglio fare migliorare la mentalità della squadra e far giocare di più quelli che sono arrivati in estate. Dobbiamo sapere soffrire e tenere bene il campo, anche non siamo belli da vedere.



- Il mercato è una distrazione?

Da parte mia no, perché nessun giocatore ha chiesto di andare via. La società sa che i giocatori che abbiamo vanno bene, siamo a posto così. Il mio mercato è ottenre il massimo da quelli che ho



- Se arrivasse un regalo dal mercato?

Il mio regalo è non perdere giocatori per strada per infortunio. Do fiducia a quelli che ho



- Çalhanoglu sarà titolare?

E' un'ipotesi, ci può stare. Sia con la Fiorentina che contro l'Inter è entrato bene. Sono in difficoltà perché tutti si allenano bene e fare delle scelte sarà difficile



- Che voto dai al girone d'andata?

Si deve fare molto di più. Ci sono molti giocatori che non hanno dato quanto possono dare. Ci possiamo esprimere meglio



- C'è una delle tue punte che è più motivata delle altre contro il Crotone?

Kalinic ha lavorato anche durante i giorni di riposo per recuperare. Ce l'ha messa tutta per recuperare. Cutrone si sa della voglia che ha. Andre Silva, invece, per l'età che ha è un giocatore incredibile anche se in questo momento è in difficoltà. Scelgo di partita in partita e sono contento dei miei attaccanti, anche se è vero che se non fanno gol attirano le critiche



- Il calendario lo guardi?

Non siamo in condizione di fare calcoli fisici e mentali



- Come sta fisicamente la squadra?

Sicuramente i due giorni di riposo hanno aiutato a livello mentale e fisico. Ora stiamo lavorando molto bene e la squadra è meno stanca di Firenze. Dobbiamo dimostrarlo in campo



- Com'è stato giocare durante le feste e come gestirà il riposo in arrivo?

Ai giocatori è stato dato un programma, tre giorni di riposo assoluto e poi quando tornano spero di averli in condizione e preparati. Il periodo natalizio è stato un successo perché gli stadi si sono riempiti e anche le televisioni erano contente. E' bello vedere tante famiglie allo stadio



- Non manca un vice Kessie? Jankto e Dembele piacciono?

Non so da dove sono usciti questi nomi, ma da parte mia non ho fatto richieste. E' vero che Kessie è unico, ma possiamo giocare in maniere alternative con caratteristiche diverse



- Çalhanoglu può fare la mezzala?

C'è ancora da lavorare per fare la mezzala in Serie A. Deve sapere tenere meglio il campo, ora è meglio come attaccante esterno



- Bonucci e Romagnoli sono la coppia centrale titolare?

A livello difensivo c'è sempre da rivedere qualcosa. Commettiamo sempre gli stessi errori e dobbiamo lavorare per migliorare. Anche Musacchio ha giocato molto, ma il problema quando prendi gol non è solo dei difensori centrali.



- Compleanno senza torta ma con la vittoria contro il Crotone?

Ci metto la firma



- Il Milan quando viene avanti non dà l'impressione di fare male?

A Firenze non è stato il solito Milan, abbiamo aspettato l'avversario perché eravamo stanchi. Non volevamo rischiare. Nelle altre partite abbiamo creato, anche se ci manca qualcosa nell'ultima scelta. Lo sviluppo del gioco ce l'abbiamo.