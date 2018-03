Milan, Conti ko: distorsione del ginocchio sinistro

27 marzo 2018

Il Milan è in ansia per Andrea Conti , che oggi ha interrotto l'allenamento a Milanello a causa di un infortunio al ginocchio operato sei mesi fa. Conti è stato portato subito in una clinica per gli accertamenti dove, come spiega il club rossonero in una nota, gli è stata riscontrato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro ". "Gli esami strumentali e la visita specialistica effettuati dal Professor Herbert Schoenhuber - continua la nota - hanno escluso la rottura del legamento crociato anteriore ricostruito ma hanno altresì evidenziato un importante trauma distorsivo al compartimento laterale del ginocchio, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni".

Non la peggiore delle ipotesi, come si era temuto fin da subito, ma una diagnosi che costringerà comunque lo sfortunato difensore a restare fuori per qualche tempo. Impossibile in questo momento parlare di degenza o tempi di recupero. Conti sarà sicuramente sottoposto a nuovi accertamenti tra qualche giorno e solo allora la situazione potrà essere più chiara e si potrà ipotizzare un calendario per il rientro.



L'infortunio è purtroppo arrivato quando ormai il rientro sembrava imminente dato che, proprio sabato scorso, Conti era sceso in campo a Milanello nell'amichevole tra la prima squadra e la Primavera rossonera. Un'ora di gioco che aveva lasciato sensazioni positive al giocatore, che aveva messo nel mirino anche il derby contro l'Inter in programma il 4 aprile. Dopo sei mesi di sofferenze e lavoro per tornare, Conti intravvedeva la possibilità di giocare finalmente in maglia rossonera. Ora questo nuovo stop.