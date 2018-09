Milan, con Higuain è tutto più facile. E Cutrone si candida come spalla

01/09/2018

L'esordio a San Siro con la maglia rossonera addosso è bastato a Gonzalo Higuain per prendersi il Milan. E' l'argentino l'uomo copertina della squadra di Rino Gattuso, che grazie al successo arrivato in extremis con la Roma può godersi la pausa per le Nazionali senza guardare con preoccupazione la classifica, ancora ferma a quota zero prima del successo con i giallorossi complice il rinvio del match inaugurale contro il Genoa e della sconfitta del San Paolo contro il Napoli di Ancelotti di una settimana fa. Al Pipita sono serviti 95 minuti (minuto del gol decisivo di Cutrone) per esplodere di gioia insieme ai compagni sotto la Curva Sud, ma ne erano bastati una manciata di meno per conquistare San Siro che non poteva contare su un centravanti dello spessore dell'ex juventino da tanto tempo, troppo tempo, probabilmente dall'estate 2012, quando prima Inzaghi e poi Ibrahimovic salutarono Milanello.