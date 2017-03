Milan-Chievo, Montella: "Il closing non dev'essere un alibi"

3 marzo 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Il Milan è sempre concentrato oltre tutte le parole sul closing?

Non voglio che la squadra abbia alcun alibi, perché non ne abbiamo. Io devo usare tutte le mie energie per allenare bene la squadra. I ragazzi hanno sempre mostrato una grande maturità e attaccamento alla maglia



Ci sarà da soffrire contro il Chievo?

Sì, come sempre. A questi livelli si soffre sempre e anche la nostra storia recente lo dimostra. Sono contento che la squadra sappia soffrire. Il Chievo è una realtà del nostro campionato e c'è da far loro i complimenti



Cosa vuole dire ai tifosi per farli venire allo stadio?

Sono sicuro che ci saranno tanti tifosi, li sento molto vicini. Si identificano molto rispetto a quello che stiamo proponendo e hanno capito che questa realtà non è quella di qualche anno fa



Il saper assorbire i colpi pesanti è questione di mentalità?

Sampdoria e Udinese per come abbiamo giocato non erano sconfitte meritate e condizionano la classifica attuale. Abbiamo avuto un rendimento costante anche recuperando partite con il cuore anziché con la tattica. Abbiamo perso punti, ma abbiamo superato il momento difficile con lo spirito di gruppo e un pizzico di fortuna.



Che idea si è fatto per la corsa europea? Dove si pone il Milan?

La lotta ci sarà fino alla fine e si inserirà anche la Fiorentina. Le prime tre saranno quelle che sono ora davanti. Noi siamo in corsa e dipende da noi. Se avremo questo rendimento sono certo che arriveremo in Europa, dovremo pensare a noi stessi



Il suo rinnovo di contratto?

Non posso rispondere a ipotesi che si sono letti. Mi farebbe piacere, ma penso alla quotidianità



Il closing che slitta avrà contraccolpi su squadra e Donnarumma?

Tutto questo non mi preoccupa. Non penso al mercato, ai rinnovi, al closing eccetera. Sono cose normali



Come si riesce a isolare la squadra dal discorso closing?

E' semplicissimo, non se ne parla. I calciatori devono pensare a giocare e basta. Non abbiamo motivi di essere preoccupati



La capacità di soffrire del Milan è arrivata anche agli avversari?

Questa squadra ha fatto dei buonissimi risultati e non ho ancora trovato una squadra che ci abbia sottovalutato o snobbato. C'è grande rispetto di questo Milan



Il suo sogno è di rimanere al Milan?

Io ho un contratto e sono contento qua. Mi valuteranno ma sono sereno



Il rigorista resta Bacca?

Credo che il rigore col Sassuolo gli abbia cambiato la stagione. Sicuramente resterà lui, ma quel gol fortunoso - da ripetere - gli farà cambiare l'annata in positivo



Vi anima il duello a distanza con l'Inter?

Noi ambiamo ad arrivare in Europa a prescindere dall'Inter. Poi se arriveremo davanti a loro sarebbe ancora più bello, ma noi dobbiamo pensare alla classifica e non a loro



ll Milan può cambiare atteggiamento tattico o è importante avere certezze?

Abbiamo il nostro assetto e il nostro equilibrio. Quando si cambia modulo va contestualizzato con la rosa



Come vede Locatelli negli ultimi tempi?

Sta lavorando bene e ha voglia di recuperare la condizione che è stata un po' in calo. Hanno esagerato un po' nel criticarlo



La classe arbitrale è inadeguata?

Parlo molto poco degli arbitri. Bisogna togliersi l'abitudine di protestare perché senza di loro non si giocherebbe più. Non bisogna far passare la voglia alle persone di fare l'arbitro



Come stanno gli infortunati?

Romagnoli è in gruppo ed è recuperato. Calabria lo valutiamo rispetto all'influenza e Abate è sotto controllo dallo staff medico. Montolivo sta molto bene, mentre Bonaventura ancora non corre. Antonelli settimana prossima farà qualcosa in più



Quanto è importante per il Milan ritrovare il vero Bacca?

E' il nostro terminale e il compito nostro è di sfruttarlo al meglio. Anche lui può darci qualcosa in più per stare al vertice





E QUELLE A MILAN TV



"Io devo pensare solo al campo - ha commentato Montella sul closing societario slittato -. La società funziona bene e sono sereno, così come dev'esserlo la squadra. Si legge tanto, ma non dobbiamo creare degli alibi". A San Siro arriva il Chievo: "E' una squadra che rispecchia la mentalità italiana. Sanno adattarsi bene agli avversari e ti fanno giocare male, ma noi dobbiamo vincere". In dubbio Romagnoli, mentre mancherà Abate: "Alessio è recuperato e si è allenato col gruppo. Vediamo se lo farò giocare, ma è recupearto. Abate rispecchia lo spirito di questo Milan, col Sassuolo ha giocato gli ultimi minuti senza vedere da un occhio. Lui e i ragazzi stanno dimostrando un grande spirito di appartenenza". A centrocampo Sosa e Locatelli potrebbero giocare insieme: "Ci stiamo lavorando, vedremo".