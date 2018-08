Milan, Çalhanoglu per esaltare Higuain. Caldara è pronto

28/08/2018

Dopo la sconfitta all'esordio il Milan è pronto a cambiare pelle contro la Roma. Un'altra sfida complicata, certo, ma da affrontare con maggiore qualità per innescare Higuain e l'arma in più Gattuso ce l'ha in casa: Hakan Calhanoglu . Il turco ha scontato la squalifica e può avere le caratteristiche giuste per esaltare i movimenti del Pipita, troppo isolato al San Paolo. Non solo, contro la Roma dovrebbe esordire Caldara in difesa.

Affidarsi agli assenti per giustificare un passo falso è spesso il modo più rapido e comodo, ma nel caso del Milan dopo il 2-3 subito in rimonta contro il Napoli è anche un obbligo vista la pesantezza dei tasselli mancanti. Uno su tutti è Calhanoglu, il numero 10, il giocatore che anche nella scorsa stagione è stato il cardine su cui Gattuso ha impostato la seconda parte di stagione. Il trequartista turco, schierato inizialmente a sinistra nel tridente, ha le caratteristiche giuste di tecnica e qualità per innescare Higuain, affiancandolo nelle giocate e nelle verticalizzazioni tanto care al Pipita. Scontata la squalifica, contro la Roma ci sarà e per i rossoneri è già una buona notizia: non ha mai vinto nelle tre partite del 2018 giocate senza il turco (pari col Torino, sconfitte con Benevento e Napoli).



Al San Paolo i rossoneri hanno disputato comunque una buona prova per almeno un'ora di gioco, ma soprattutto nel momento caldo della partita è venuta meno quella qualità che potesse esaltare le caratteristiche di Higuain, lasciato troppo solo a contendersi il pallone contro la difesa del Napoli (spesso riuscendoci in ogni caso). Borini e Bonaventura ci hanno provato, ma la visione di gioco e la tecnica di Calhanoglu dovrebbero alzare l'asticella dell'attacco milanista contro la Roma.



Il modulo, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà sempre il 4-3-3 ma con una novità in difesa. La prestazione di Musacchio non ha convinto Gattuso e al centro della difesa, contro Dzeko e compagni, dovrebbe esordire Caldara. Il periodo di apprendimento tattico per il passaggio dalla difesa a tre (e a uomo) di Gasperini alla linea a quattro di Gattuso (seguendo la palla) è stato accelerato e il tecnico rossonero è pronto a schierare la coppia con Romagnoli che ha già giocato insieme in Under 21. A fine agosto il tempo degli errori è già finito.