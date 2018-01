Milan, Calhanoglu: "Siamo fortunati ad avere Gattuso"

30 gennaio 2018

Gattuso ha fatto tornare a splendere Calhanoglu . Il turco è reduce da ottime prestazione: "Siamo fortunati ad avere Ringhio. Quando ci parliamo riesce sempre a motivarmi e mi mostra tutto l'interesse nei miei confronti. Mi ha detto di essere libero e rilassato, così sto giocando meglio". L'ex Bayer Leverkusen ha trovato la giusta collocazione in campo: "Ero in difficoltà nel 3-5-2 di Montella, ora gioco nel mio ruolo".

Calhanoglu ha svoltato nel derby di Coppa Italia: "Ogni allenatore ha la sua idea di gioco e rispetto ovviamente anche quella di Montella, ci tengo a dirlo. Nella mia carriera non ho mai giocato nel 3-5-2 e non avendolo mai fatto ho trovato difficoltà, non è il mio modo di giocare. In germania giocavo nel 4-2-3-1 ed era tutto diverso rispetto a quando c'era Montella. Il mio ruolo è dove mi fa giocare mister Gattuso, sono contento. Sto tornando ai miei livelli e mi sento bene dopo l'infortunio".