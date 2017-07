Milan, buona la prima di Bonucci: "Felice per l'esordio"

22 luglio 2017

Sono i giorni delle prime volte per Bonucci: dopo l'arrivo in Cina, gli allenamenti e la presentazione, per l'ex difensore della Juve è arrivato anche il debutto in gara con il Milan. Il centrale azzurro, nel match stravinto 4-0 dai rossoneri contro il Bayern Monaco, è subentrato al 63' lasciando, per altro, la fascia di capitano al braccio di Bonaventura. Un momento che segna la sua nuova avventura e che Leo ha voluto celebrare con un tweet: "Felice per l'esordio, il primo passo di un lungo percorso".