Milan, Brocchi: "Gattuso ha più forza mediatica di me"

28 novembre 2017

"Anche la società, Mirabelli e Fassone, lo tuteleranno sempre, in questo momento ha la loro stima. Se Gattuso rischia di bruciarsi al Milan? Non sono d'accordo a utilizzare questo termine: un'esperienza può andare male anche ad allenatore navigato. Rino avrà l'occasione di dimostrare il suo lavoro", ha aggiunto Brocchi, oggi vice di Capello allo Jiangsu Suning.



Anche perché non poteva dire di no: "Molti mi hanno detto che avrei dovuto dire di no al Milan, ma siccome al cuore non si comanda, quando un presidente che ti ha dato tutto nella vita ti dà un compito, non si può dire di no. Oggi Rino si è trovato nella stessa situazione. Dire di no al Milan non è fattibile, è un onore".