Milan, Bonucci: "Voci sulla società? Nessun problema"

10/06/2018

In attesa di conoscere la sentenza Uefa sui conti del Milan, Bonucci si gode le vacanze ammettendo di staccare da tutto, come ha raccontato a Sky Sport. Una battuta poi sui Mondiali a cui l'Italia fa da spettatrice: "Dico che vincerà l’Argentina, ma le prime partite me le perderò. Quando rientrerò in Italia mi metterò in pari. Che peccato non esserci in Russia …".



Una volta tornato il capitano rossonero penserà a come ripartire per la sua seconda stagione al Milan, con uno sguardo già fisso sul prossimo traguardo: "L'anno prossimo puntiamo a rientrare in Champions, riprendendo la corsa per i grandi obiettivi" ha detto Leo.