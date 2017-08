Milan, Bonucci: "Esordio emozionante a San Siro"

17 agosto 2017

Leonardo Bonucci commenta a fine partita l'esordio in una gara ufficiale con la maglia del Milan a San Siro: "Bella è stata una grandissima emozione nei primi minuti poi rotto il ghiaccio anche grazie alla squadra abbiamo portato a casa una vittoria importante. Siamo sulla strada giusta, da migliorare c'è la fase di non possesso".

"Ci prendiamo i gol - aggiunge Bonucci - quello che c’è di buono. Ma dobbiamo migliorare. Nel discorso prepartita alla squadra ho cercato di dire ai miei compagni che non esistono partite facili". E se Marotta per lo scudetto vede favorite Milan e Juve, Bonucci risponde con diplomazia: "Mi fa piacere. Ma c’è da lavorare per arrivare al livello della Juve".