Milan, Bonaventura operato: "Starà fuori 4 mesi"

1 febbraio 2017

Intervento riuscito per Giacomo Bonaventura , operato in Finlandia per il distacco completo del tendine del lungo adduttore sinistro. Il centrocampista rossonero, infortunatosi durante la sfida contro l'Udinese, dovrà restare lontano dai terreni di gioco per quattro mesi , "salvo complicazioni". Ciò significa che la stagione di Jack è praticamente conclusa.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica che in data odierna Giacomo Bonaventura è stato sottoposto a Turku in Finlandia ad intervento chirurgico dal professor Sakari Orava, assistito dal responsabile sanitario del Milan dottor Rodolfo Tavana. L’intervento si è reso necessario per il distacco completo del tendine del lungo adduttore sinistro dall’osso che è stato reinserito e per il distacco parziale dei tendini di obliquo esterno ed interno che sono stati anch’essi ancorati all’osso. Il professor Orava, che ha eseguito l’intervento chirurgico, si è detto soddisfatto della riuscita dello stesso. I tempi per la ripresa agonistica sono stimati in 4 mesi salvo complicazioni.