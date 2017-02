Milan, Bonaventura: "Morale alto: la riabilitazione è ok, ma ci vuole pazienza"

20 febbraio 2017

Pazienza. Il ritorno è ancora lontano. Pazienza per il Milan che con il ko di Udine ha perso un giocatore fondamentale nell'assetto tattico di Montella , pazienza per lo stesso Bonaventura che ora deve restare esclusivamente concentrato su un recupero lento e completo. Il centrocampista rossonero è il primo a predicare calma: “Sto meglio - ha detto a Milan tv - sono contento di come sta andando la riabilitazione”.

“È lunga - ha continuato Bonaventura - vediamo come si evolverà la situazione. Ci vuole ancora qualche mese. Prima devo pensare a guarire bene e poi al ritorno in campo. Il mio morale è alto, mi dispiace non poter aiutare la squadra, ma bisogna avere calma e aspettare che l’infortunio passi”.



Intanto, anche senza di lui, la squadra cerca di rimanere agganciata alla zona Europa. Fondamentale il successo contro la Fiorentina: " “Abbiamo giocato bene - ha concluso il rossonero - abbiamo vinto che era la cosa più importante ma possiamo fare meglio. Lavoreremo per questo. Le altre squadre vincono e fanno punti, noi dobbiamo fare lo stesso e rimanere concentrati perché ci sono ancora tanti punti a disposizione”.