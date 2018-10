Milan, Biglia sul contrasto con Nainggolan: "Da rosso? Il Var avrebbe potuto vedere meglio"

21/10/2018

Lucas Biglia è stato il protagonista dell'episodio più contestato del derby. Minuto 20, palla vagante a centrocampo e intervento in scivolata del centrocampista rossonero per intercettarla: nello stesso momento arriva Radja Nainggolan che allarga la gamba sinistra e calpesta col piede la caviglia dell'argentino. L'arbitro Guida sceglie di ammonire il milanista e i nerazzurri protestano perché vogliono il rosso, Biglia si rialza dolorante al ginocchio e alla caviglia, Nainggolan zoppica e lo manda a quel paese, anche perché dopo pochi minuti è costretto a lasciare il campo. Ma il numero 21 ha raccontato la sua versione in merito al contrasto: "Non c'è niente di volontario, io sono andato per chiudere il passaggio e lui mi ha colpito. Ho parlato con Radja, gli ho spiegato che non era un'entrata cattiva e mi ha detto che aveva la caviglia gonfia", ha commentato.